【根岸Ｓ】２年前の勝ち馬エンペラーワケアは５枠９番 複勝率１００％ウェイワードアクトは１枠１番 枠番確定
◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル＝１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）
枠順が１月３０日、発表された。２年前の勝ち馬でダート１４００メートルでは３着以内を外したことのないエンペラーワケア（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は５枠９番に決定した。
キャリア１１戦全て３着内で重賞初挑戦のウェイワードアクト（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父マクレーンズミュージック）は１枠１番に入った。１着馬にはフェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京・ダート１６００メートル）への優戦出走権が与えられる。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）ウェイワードアクト 牡６ 戸崎 圭太 ５７
（２）ロードフォンス 牡６ 横山 和生 ５７
（３）オメガギネス 牡５ 岩田 康誠 ５７
（４）アルファマム 牝７ 三浦 皇成 ５５
（５）チカッパ 牡５ レイチェル・キング ５７
（６）マテンロウコマンド 牡４ 松山 弘平 ５７
（７）ダノンフィーゴ 牡４ 菅原 明良 ５６
（８）インユアパレス 牡５ 川田 将雅 ５７
（９）エンペラーワケア 牡６ 西村 淳也 ５７
（１０）バトルクライ 牡７ 原 優介 ５７
（１１）ケイアイドリー 牡９ 杉原 誠人 ５７
（１２）マピュース 牝４ 田辺 裕信 ５４
（１３）メイショウカズサ 牡９ 武藤 雅 ５７
（１４）ネオトキオ 牡６ 安藤 洋一 ５７
（１５）サントノーレ 牡５ 横山 典弘 ５７
（１６）フェブランシェ 牝６ クリストフ・ルメール ５５