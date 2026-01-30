「配当金」は魅力的！より多くの「配当金」を分配してくれる企業の銘柄を探すのに便利な指標とは？【図解 株式投資の話】

より多くの配当金を分配してくれる企業は 「配当利回り」でわかるよ！【図解 株式投資の話】

先にも述べた通り、1株当たりの配当金は企業によって異なります。

たくさん分配している企業もあれば、少ない企業もあります。配当金を分配していない（無配当）企業もあります。

また、業績の変化にともなって、配当金の金額を変動させる企業も多くあります。

株式投資として考えた場合、やはり、株式の購入代金に対してより多くの配当金を分配してくれる企業が魅力的です。

「配当利回り」という指標を使おう！

では、より多くの配当金を分配してくれる企業は、どのようにして探せばよいのでしょうか。

これは「配当利回り」という指標を使えば、簡単に探すことができます。

配当利回りとは、「1株当たりの年間配当金が、株価（投資金額）の何％に相当するか」を示す指標です。

計算式は以下の通りです。

配当利回り（％）＝1株当たりの年間配当金額÷1株購入価額×100

配当利回りが高いほど、「株価に対してより多くの配当金を分配している企業」ということになります。

配当利回りが高い銘柄の中から、投資対象を選ぶのも1つの手です。

配当利回りは大変便利な指標なので、株式投資の際には大いに活用しましょう。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 株式投資の話』