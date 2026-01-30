ドリコム<3793.T>が大幅続伸している。２９日の取引終了後に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高１３３億１００万円（前年同期比６２．２％増）、営業利益９６００万円（前年同期２６００万円の赤字）となり、上期までの営業赤字から黒字転換したことが好感されている。



１周年を迎えた自社配信タイトル「Ｗｉｚａｒｄｒｙ Ｖａｒｉａｎｔｓ Ｄａｐｈｎｅ」が周年イベントの最大化への取り組みなどが奏功し好調に推移しており、１０～１２月期の売上高が四半期とした過去最高の５０億円を突破したことが牽引した。また、不採算タイトルの赤字幅縮小や、４～６月期にあった新作立ち上げに伴うコストや、７～９月期にあった不正課金・広告宣伝強化などの一時的コスト増要因がなくなったことも寄与した。なお、最終損益は４～６月期に減損損失を計上したことが響き１７億４１００万円の赤字（同８億２３００万円の赤字）だった。



２６年３月期通期業績予想は、売上高１７５億円（前期比３８．３％増）、営業利益５億円（同４．５倍）、最終損益１３億円の赤字（前期１０億３５００万円の赤字）の従来見通しを据え置いた。また、未定としていた期末配当予想は前期と同じ無配とした。



出所：MINKABU PRESS