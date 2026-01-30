３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円５０銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭弱のドル高・円安となっている。



２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円１１銭前後と前日に比べ３０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。金など貴金属相場の下落で投資家心理が冷え込み１５２円６８銭まで軟化する場面があったものの、ドルは売り一巡後に下げ渋った。



この日の東京市場はドル買い・円売りが優勢となっている。総務省が朝方発表した１月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）で、変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月比で２．０％の上昇となり、市場予想を下回ったことから日銀による早期の追加利上げ観測が後退しているもよう。時間外取引で米長期金利が上昇していることもあり、午前９時５０分ごろには一時１５３円６４銭をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１９３２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円１５銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS