「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１０時現在で、ＳＣＲＥＥＮホールディングス<7735.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



３０日の東京市場で、スクリンは反発。ただ、２８日につけた上場来高値２万９９０円まで一気に駆け上がったことから高値警戒感もあるようで、それが売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社はきょうの取引終了後に２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表する予定。昨年１０月３１日に公表した第２四半期累計の連結決算は、売上高が前年同期比１．１％減の２７４２億９９００万円、営業利益が同２０．２％減の４６４億５４００万円だった。



出所：MINKABU PRESS