ロス世代・法政大MF小倉幸成が28年岡山加入内定!! 今月のU23アジア杯決勝で2発「この決断は簡単ではありませんでした」
ファジアーノ岡山は30日、法政大MF小倉幸成(2年)が2028年1月から加入することで内定したと発表した。
小倉は強力なミドルシュートと闘争心あふれるプレーが持ち味。鹿島アントラーズの育成組織出身で、高校時代はクラブ伝統の40番を背負ってキャプテンも担当している。法政大では昨年の関東大学リーグ2部で15試合に出場して1部復帰に貢献した。
24年からはロサンゼルスオリンピック世代の代表に継続して選出されており、昨年のU-20ワールドカップでは3試合1得点。今月のAFC U23アジアカップでは全6試合に出場し、決勝では2ゴールを奪って優勝に大きく貢献した。
岡山内定に際して「プロとしてのキャリアを、岡山という素晴らしいクラブでスタートできることを誇りに思います」と小倉。続けて「この決断は簡単ではありませんでしたが、成功するためにこれからも努力を続け、いち早く岡山でプレーする姿を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします」とコメントした。
