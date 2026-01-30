向井康二がSnow Manポップアップ会場に“こっそり”現れファン騒然「えー！」「バレなかったの？」「彼氏感すごい」「こういうところが好き」
Snow Manの向井康二が自身のInstagramのストーリーズを更新。東京・六本木ヒルズアリーナで開催中のSnow Man初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』を訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。
■向井康二、ポップアップ会場を“こっそり”見守る1枚
最初に投稿されたのは、会場外観を写した1枚。『Snow Man 1st POP-UP』のロゴが掲げられた会場の様子が収められており、手前には指でハートを作る向井の手元が写り込んでいる。その上からは手書き風のハートイラストも添えられている。
続くストーリーズでは、向井自身の姿も登場。ブラウンのニット帽にグレーのマスク、ボリューム感のあるライトグレーのダウンジャケットを羽織った防寒スタイルで、屋外に立つ姿を披露した。カメラに視線を向けた目元からは、穏やかな雰囲気が感じられる。
ストーリーズには「寒い中ありがとう！こっそり見てた笑」と添えられ、寒空の下でイベントを訪れるファンを見守っていたことを明かし、感謝の気持ちをつづっている。
ファンからは「えー！POP-UP行ったの！！」「こういうところが好き」「バレなかったの？」「いつもファンのこと考えてくれてて嬉しい」「彼氏感すごい」「こーじが近くにいる世界…」といった声が相次いで寄せられている。
■『Snow Man 1st POP-UP』東京会場を訪れたSnow Manメンバーたち
■大阪会場を訪れた岩本照＆向井康二＆佐久間大介
Snow Man
