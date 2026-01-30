カナダ・オンタリオ州の施設で組み立てが行われるジェット機の機体/Laura Proctor/Bloomberg/Getty Images/File

ニューヨーク（CNN）米国のドナルド・トランプ大統領は29日、カナダ製の全航空機の認証を取り消すと述べ、米国製のガルフストリーム機がカナダで承認されるまで、カナダ製の航空機全てに50％の関税を課すと脅した。

トランプ大統領が認証を取り消すとしたのは、カナダのケベック州に本社のあるボンバルディア製のグローバルエクスプレスビジネスジェット機。

「カナダはまさにこれと同じ認証プロセスを通じ、ガルフストリーム製品のカナダにおける販売を実質的に禁止している」。トランプ大統領は自身のSNSトゥルース・ソーシャルにそう書き込んだ。「いかなる理由であれ、この状況が直ちに是正されなければ、アメリカ合衆国へ販売される全航空機に対し、カナダに50％の関税を課す」

この数時間前、カナダのマーク・カーニー首相はトランプ大統領に対し、「カナダの主権尊重」を期待すると述べていた。アルバータ州の分離独立派が米当局者と会談したと伝えられたことを受けた発言だった。その数日前、トランプ大統領は、カナダが中国と貿易協定を結んだ場合、カナダに100％の関税を課すと脅していた。

トランプ大統領に航空機の認証を取り消す法的権限があるのかどうかは不明。ホワイトハウスはカナダ製航空機への関税に関する大統領令を発表していない。トランプ大統領の投稿では、航空機の認証を取り消す具体的な方法については言及しなかった。

CNNは米連邦航空局（FAA）にコメントを求めている。