WOWOWと三井不動産が全豪オープンテニス 男女シングルス決勝のライブビューイングを共同開催
WOWOWと三井不動産は1月31日と2月1日、テニスの全豪オープン男女シングルス決勝のライブビューイングを、室町三井ホール&カンファレンスで共同開催する。
WOWOWと三井不動産の初となるコラボレーション企画
同イベントは、WOWOWと三井不動産の初となるコラボレーション企画。テニス四大大会のひとつ「全豪オープンテニス」のクライマックスでもある男女シングルス決勝(1月31日／女子、2月1日／男子)のライブビューイングを、2日間にわたって実施する。
夕食や当日限定の催し物に加え、小野田倫久氏(日本テニス協会公認Ｓ級エリートコーチ)や、奈良くるみ氏(世界ランク最高32位)ら豪華ゲストによるトークショーも実施。世界最高峰の熱戦とともに、夕食も楽しめる特別企画となる。
価格は各日1万3,200円(全豪オープンテニス2026公式ショッピングバッグ・食事・ドリンク付き)。
