JLPGA公式SNSが公開

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式SNSは29日、昨年のアワードでの一コマに脚光。河本結（RICOH）が吉田優利（エプソン）を直撃し、ファッションチェック。褒めちぎられると吉田は思わず照れ笑いを浮かべた。

「JLPGAアワードファッションチェック」と題した動画では、“おしゃれ番長”の河本がアワード控室で気になる選手を直撃する模様が公開された。

会場では、河本がリポーター役を務め、選手たちのこだわりが詰まったファッションを直撃した中で安田祐香と吉田が登場した。

ファッションポイントについて、吉田は「デザインして、オーダーメードで作りました」「今日は花のブーケみたいなイメージできました」と笑顔だ。

河本が「お姫さまです、マジで」「優利ちゃんはプロですよね。神は細部に宿るっていうけど」と絶賛すると、吉田は「ちょっと、ちょっと、ちょっと、やりすぎ！ 結さんやりすぎ！」と照れ笑いした。

止まらない河本は「こだわり凄くない？ メイクも統一感あるし、透明感爆上がりします。めちゃいい感じです」と褒めちぎった。

吉田は2019年にプロテスト合格。国内ツアー4勝を誇り、2024年からは米ツアーに本格参戦。昨年は米ツアーで賞金42万2956ドル（約6500万円）、国内ツアーでもVポイント×SMBCで優勝するなど1875万6000円を稼いだ。



（THE ANSWER編集部）