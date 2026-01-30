ブラジル1部バイーアのMFレゼンデが横浜FM加入か

横浜F・マリノスに新たなブラジル人選手が加入することが浮上している。

ブラジルメディア「BNEWS」が報じた。

記事ではブラジル1部バイーアのMFレゼンデが、チーム内の激しいポジション争いからチームを離れ、「日本のクラブ、横浜F・マリノスへ移籍する見込みだ」と報じられている。

また同記事では「31歳のレゼンデは、2026年にセリエAに昇格したばかりのレモからオファーを受けたものの、日本のサッカー界への移籍を理由に断った」と国内の他クラブから獲得オファーがあったものの、レゼンデも日本移籍を理由に断りを入れたとした。

レゼンデは2022年からバイーアでプレーして1部昇格にも貢献するなど、バイーアでは159試合出場9ゴールを記録している。今年に入ってからは、バイーア州選手権で2試合に出場の記録が残っている。

ボランチを主戦場としながら186センチの長身が武器の31歳は、昨季不本意な成績に終わり立て直しを図る横浜FMの中盤で文字通りの”大型”補強となるのか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）