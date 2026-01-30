中国のある農家で飼われていた子羊が、販売のため市場に出されたが、購入者が近づこうとすると突然倒れて死んだふりをし、オンラインで話題となった。

29日、香港サウス・チャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、今月13日、中国北西部・寧夏省に住む農家の金小林さんが、生後10日の子羊4匹を売るため市場に連れて行った。3匹は1匹あたり420元（約1万円）で売れたが、残りの1匹は奇妙な行動を見せた。

羊を買おうとする人が近づくだけで、突然倒れ込み、死んだふりをしたという。購入者たちはこの羊が病気だと思い、買わずに立ち去った。しかし、人々が去るとすぐに、子羊は静かに起き上がり、普段通りに行動したという。

こうしたことが続いたため、飼い主の金さんは、最終的にこの子羊を売らないことに決めた。金さんは「本当に人間みたいな行動をする。誰かが来るのを見ると、すぐ横になって死んだふりをする」とし、「毎日のように人が羊を見に来る。かわいいので、とても売る気にはなれない」と語った。

金さんの親戚がこの羊の映像を撮って投稿した動画は、再生回数1000万回を超え、オンラインでも話題となった。中には、この子羊を13万元で買いたいという人も現れたが、金さんは断ったという。