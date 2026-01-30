【心理テスト】おでんどれから食べる？答えでわかる「自分で気づいていない嫌われポイント」

人にどう見られているかは、意外と自分では気づきにくいものです。悪気はなくても、無意識の言動が誤解を生んでいることもあります。この心理テストでは、あなた自身が気づいていない「嫌われやすいポイント」を探ります。落ち込むためではなく、人間関係を楽にするヒントとして、気軽に答えてみてください。

Q：おでん、どれから食べますか？

A：こんにゃく

B：大根

C：玉子

D：ちくわ

あなたはどれを選びましたか？ それでは結果をみてみましょう。

【この心理テストでわかること】「気づいていない嫌われポイント」

食べ物の好みには、その人の本性があらわれます。あなたが気づいていない自分があらわになるのです。あなたがおでんの中でどれを最初に食べるのかから、「気づいていない嫌われポイント」を探れます。

A：こんにゃく…本音を出さず壁を作っている

こんにゃくを最初に食べるあなたの嫌われポイントは、本音を見せず、無意識に人との間に壁を作ってしまうところです。相手に踏み込ませない態度が、冷たい印象につながることも。

こんにゃくは形を変えても芯がある存在。この結果は、自分を守る意識が強いサインです。少し弱さを見せるだけで、距離は自然と縮まります。完璧でいようとしなくても、人はあなたに安心感を覚えるでしょう。

B：大根…優しさや配慮が重く伝わりやすい

大根を最初に食べるあなたは、優しさや気遣いが行き過ぎて、相手に重く伝わってしまうことがあるのではないでしょうか。良かれと思う行動が、干渉やお節介と受け取られがちかもしれません。

大根はまっすぐで存在感のある野菜。この結果は、思いやりが強い証拠でもあります。相手に任せることを意識すると、あなたの印象は和らぎます。あえて手放す優しさを覚えると、関係はより楽になるでしょう。

C：玉子…不満が顔に出やすい

玉子を最初に食べるあなたの嫌われポイントは、不満や疲れが表情に出やすいところです。言葉にしなくても、雰囲気で伝わってしまう場面が多いのではないでしょうか。

玉子は中身が割れると見えてしまうことの象徴。この結果は、感情を隠すのが得意ではないというサインです。深呼吸をして一度気持ちを整えることが助けになります。表情を緩めるだけで、誤解は減っていくはずです。

D：ちくわ…場の空気を読まず先に動いてしまう

ちくわを最初に食べるあなたは、場の流れを読む前に「これでいいか」と動いてしまうタイプ。ちくわは、どんな料理にもなじみ、誰からも嫌われにくい無難な存在です。

ちくわの性質に惹かれる人は、無意識に『最初に動いてしまっても許されるだろう』と思いがち。その結果、周囲からは図々しいというか、「一言言ってくれればいいのに」と感じられることも…。悪気はなく合理的なだけですが、ほんの少し周囲に確認をするだけで、印象はぐっと柔らぎます。