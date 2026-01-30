上越と中越の山沿いでは、３０日昼前にかけて大雪による交通障害に注意してください。また、新潟県では、３０日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれもあり注意が必要です。



新潟地方気象台によりますと、上・中越の山沿いでは大雪となる所があるでしょう。また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。



◆雪の実況

３０日午前９時現在の２４時間降雪量です。

十日町 ４９センチ ※欠測値を含む

津南 ４１センチ

妙高市関山 ３６センチ

上越市安塚 ３４センチ

魚沼市小出 ３２センチ





◆雪の予想３１日午前９時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、下越 平地 １０センチ下越 山沿い ４０センチ中越 平地 １５センチ中越 山沿い ５０センチ上越 平地 １０センチ上越 山沿い ４０センチ佐渡 １０センチ中越と上越の山沿いでは、３０日昼前にかけて大雪による交通障害に注意し、電線や樹木などへの着雪、路面の凍結にも注意してください。また、新潟県では、３０日昼前にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。※３０日午前９時３３分発表「大雪と雷及び突風に関する新潟県気象情報」より