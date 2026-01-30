「大人が100均ってどうなの…？」ってイメージを覆す理想的な財布
商品情報
商品名：ウォレット
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480793672
シンプルだけどちょうどいい！ダイソーで見つけた『ウォレット』
お出かけのたびに「今日はそこまで現金はいらないのに、いつものお財布はちょっと大きいな…」と感じることが増えてきました。荷物はできるだけ軽くしたいし、バッグの中もすっきりさせたい。
そんなことを思いながらダイソーを見ていたときに、まさに今欲しかったお財布を発見！今回は、こちらの『ウォレット』をご紹介します。
スリムな形状と、使い勝手が良さそうなシンプルなデザインがいいなと思って購入してみました。
売り場で手に取った瞬間、まず思ったのは「これで220円（税込）はありがたい」ということ。お財布として必要な機能がきちんとそろっていて、サブ用財布としてちょうどよさそうな印象でした。
素材や生地は、しっかり厚みがあるタイプというよりは、やや薄め。でも、その分とても軽くて、かさばらなさそうなのが好印象です。
普段使いでも問題なさそうですが、特に軽さ重視の方には向いていそうだなと思いました。
必要最低限のカードやお金が入って使いやすい！
中を見てみると、カードポケットは全部で3つ。そのうち1つは透明になっているので、よく使うカードを入れておくと取り出しやすそうです。
筆者は交通系のカードや、つい出番が多くなるポイントカードを入れるのが良さそうだなと感じました。
お気に入りのカードをあえて見えるように入れるのも楽しそうです！
小銭入れはファスナー付きです。
中身がこぼれる心配がないのも安心ポイント。
お札入れもしっかり用意されています。
お札は折らずに入れられるので、自動精算機などでもたつくことなくスムーズに会計できます。
さらに便利だと感じたのが、サイドに付いているDカンです。
タグのイラスト通りに鍵をまとめたり、チャームで自分好みにアレンジしたりとマルチに活躍してくれます。
筆者はカラビナを使い、バッグに固定して愛用中。写真は分かりやすいように外側に吊るしていますが、普段はバッグの内側に忍ばせています。
こうすることで、中身をガサゴソ探さずとも、必要な時にサッと手元に引き寄せられるんです。
さらにスプリングコードを組み合わせれば併用すればさらに可動域が広がります。とくにファスナーのないバッグで重宝しています。
実際に使い始めてからは、その軽さとコンパクトさがかなり快適。厳選したカードと少しの現金だけを入れて出かけるスタイルが、想像以上にラクでした。
「最低限でいいから、お財布としてちゃんと使いたい」という希望はしっかり叶えてくれます。
旅行のときや、メインのお財布とは別に持ちたいときにもぴったりだと思います。個人的には、身軽にお出かけしたい日のサブ財布として活躍してくれそうです。
ひとつ持っておくと何かと便利なので、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。