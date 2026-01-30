100均で懐かしすぎて思わず叫んじゃった！このキャラ覚えてる？大人世代が狙い撃ちされてる…
商品情報
商品名：お茶犬 ペットボトルカバー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：W8×H18cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4570101330765
セリアに急げ〜！懐かしのキャラクターグッズ！『お茶犬 ペットボトルカバー』
今、セリアでは「お茶犬」のグッズが多数登場しています。
お茶犬といえば、ゆるい表情とお茶モチーフが特徴のキャラクターで、学生時代に文具やシールで親しんだ大人世代も多いはず。
グッズはいくつも展開されていて、文具や普段使いしやすい小物、推し活向けのミニクリアポーチやアクリルキーホルダー、さらに中身が選べないランダム商品まで盛りだくさん！
そんな中、ゲットしたのは『お茶犬 ペットボトルカバー』。キャラクターグッズ売り場で見つけて、懐かしくて思わず手に取ってしまいました！
お顔をひょっこりのぞかせたお茶犬の姿がかわいいです♡
裏側はお茶っ葉が舞っているようなデザインで、表も裏も可愛らしい仕上がりです。
500ml・350ml両方に対応！ペットボトルだけじゃない意外な使い道も！
伸縮性が高い素材で、ニットのようなやわらかさがあります。
500mlと350mlサイズの両方に対応しているのも嬉しいポイントです。
手元に600mlのペットボトルしかなかったため、試しに装着してみたところ、無理なく収まりました。
素材に伸びがあるため、多少サイズが前後しても対応できそうです。
ペットボトルに装着しておけば、結露による水滴が手に付くのを防止できます。バッグに入れて持ち運ぶ際も安心です。
また、セリアで販売されているスリムサイズのソフト湯たんぽに装着してみたところ、まさかのぴったりサイズ！
サイズ感がちょうどよく、手触りと持ちやすさがUPしました。これは嬉しい発見でした！
素手で触れないほど熱いモノや凍ったモノには使用できないとのことなので、気を付けながら活用したいと思います。
今回は、セリアの『お茶犬 ペットボトルカバー』をご紹介しました。
筆者が訪れた店舗ではお茶犬グッズの在庫はまばらでしたが、収納用のミニコンテナやスナップケースなどはまだ並んでいました。
懐かしのキャラクターグッズということもあり、売り切れ待ったなしです！気になる方は、お早めにチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。