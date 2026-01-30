200種の茶葉から選べるお店も！編集部おすすめ、東京の紅茶カフェ5選
近年盛り上がりを見せるお茶の世界。家で楽しむお茶だけでなく、都内にはお茶を楽しめるカフェも増加中。200種の茶葉から選べるカフェや、チャイ専門店、和紅茶×パティスリーの名店など、編集部おすすめの紅茶カフェをご紹介。
上／はちみつのようなコクのあるサバラガムワS550円にタピオカ80円をイン。サバラガムワの風味豊かな米粉フィナンシェ270円 下／飲み比べできる7大産地茶葉セットもおすすめ
個性豊かな味わいに驚く7大セイロンティー
スリランカ7大セイロンティーの高品質茶葉を揃える本格ティースタンド。紅茶らしい渋みが広がるディンブラ、まろやかでバランスのいいキャンディなど香りや風味、味の濃淡もまったく異なる7種の飲み比べが楽しい。ミルクティーなども茶葉指定でオーダー OK。手作りマフィンやスコーンも一緒にテイクアウトして近くの代々木公園で味わいたい。
スポットデータ｜icsTEA（アイクスティー）代々木公園／ティースタンド
TEL.03-6281-9632
住所／東京都渋谷区富ヶ谷1-9-14堀口ビル1F
営業時間／9:00〜19:00（LO）
定休日／なし
アクセス／代々木公園駅より徒歩2分
トップアップティー付きアフタヌーンティー平日5,500円、土・日・祝5,940円。80種の紅茶のうち、どの紅茶が飲めるかはそのときのお楽しみ
少しずつ、いろいろな種類の紅茶を楽しめる
スリランカの高品質な茶葉を選び抜いた紅茶ブランド「amsu tea」の東京1号店。トップアップティー1,500円は、カップが空になるとスタッフがその日おすすめの紅茶を少量注いでくれるシステム。ブラックティーからフレーバーティー、ハーブティーなど一度の来店で、複数種の紅茶を楽しめる。気に入った紅茶を購入できるショップも併設。
スポットデータ｜amsu tea house TOKYO（アムシュ ティー ハウス トウキョウ）大崎／カフェ
TEL.03-6432-5638
住所／東京都品川区北品川5-6-1大崎ブライトタワー 1F-103
営業時間／11:00〜19:00（フード18:00LO ドリンク18:30LO）
定休日／不定
アクセス／大崎駅より徒歩5分
上／ケーキとお茶2杯のセット1,410円〜。ろくろを回して作る美しい造形のモンブランは単品880円 下／静岡島田べにふうきや福岡八女番茶など各地のお茶を厳選し季節替わりで提供
ケーキ店の顔も持つ、地元に根付く国産紅茶専門店
日本で生産・加工された“国産紅茶”を扱うお店。飲み比べることでさまざまな茶園を知ってほしいという思いから、お茶は2杯からの提供。席からは、急須を使ってティーカップに紅茶を注ぐ新鮮な光景が見られる。妻の久美さんが国産紅茶との相性を考えて作った洋菓子も人気で、ケーキのテイクアウトに訪れる常連客の姿も。
スポットデータ｜TEA ROOM Yoshiki Handa（ティー ルーム ヨシキ ハンダ）町屋／国産紅茶専門店
TEL.03-6770-3166
住所／東京都荒川区町屋3-6-1
営業時間／11:30〜19:00
定休日／月〜水
アクセス／町屋駅より徒歩6分
スパイス香るチャイのチーズケーキとチャイとのドリンクセット1,300円
おみやげも人気のチャイ専門店
インド人の父親が淹れたチャイで育ったオーナーが営むチャイ専門カフェ。チャイ風味のジェラートや焼きドーナツなどのスイーツが充実している。スパイス香るチャイのチーズケーキとチャイとのドリンクセット1,300円は、シナモンをはじめ5種のスパイスがそれぞれ香る人気セット。電子レンジでマサラチャイを作れるティーバッグ「レンジ de チャイ」591円〜はおみやげに人気。
スポットデータ｜カフェ モクシャチャイ 中目黒／カフェ
TEL.03-6761-2482
住所／東京都目黒区東山1-3-6クレール東山2F
営業時間／10:30〜19:00
定休日／火
アクセス／中目黒駅より徒歩7分
上／フランスの紅茶「アンナ・パブロア」ワンティーポット1,800円。カップも美しい。特注バゲットで作るマルコポーロのフレンチトースト1,200円。バラのジャムと生クリーム、自家製ティーシロップ 下／紅茶のお酒も
200種の茶葉をフランス式の繊細な味わいで
落とした照明にカウンター席と、まさにバーのような紅茶専門店。30社、銘柄200種超えの世界の紅茶を揃え、香りや味などのイメージを伝えると店主・塚本さんが気分なども考慮しておすすめを提案してくれる。淹れ方はコットンフィルターを使った丁寧なフランス式。温度や蒸らし時間も茶葉ごとに変え、より香りが際立ちやわらかな味わいに。
スポットデータ｜TEA BAR SABOTEN（ティー バー サボテン）新宿三丁目／紅茶
TEL.050-8893-5111
住所／東京都新宿区新宿5-10-5塚本ビル1F
営業時間／15:00〜24:00（23:30LO）
定休日／月・火（月祝の場合水休の可能性あり）
アクセス／新宿三丁目駅より徒歩4分
