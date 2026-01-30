THE THOUSAND KYOTO（ザ・サウザンド京都）のいちごアフタヌーンティーに、春限定のウエルカムデセール＆ドリンクが登場！
THE THOUSAND KYOTO（ザ・サウザンド京都）のカフェ＆バー「TEA AND BAR」で開催中の「ストロベリー・パルフェ・アフタヌーンティー」。2026年2月24日（火）から4月12日（日）までは、ウエルカムデセール＆ドリンクを春メニューに変更してお届け。
“白いちご”と飴細工が美しい春色パルフェを主役に、冬から春への移ろいを表現。限定ドリンクやいちご尽くしのスイーツ、華やかなセイボリーとともに、春を感じるティータイムを。
希少な“白いちご”と飴細工がきらめく、さくら香るパルフェ
春の訪れとともに登場するのは、希少な“白いちご”と繊細な飴細工を美しくあしらった、ウエルカムデセール「パルフェ・プランタニエ」。
グラスの中には透明なエルダーフラワーのジュレや、食感のアクセントになるホワイトチョコレートのクランブルが。その上には、口どけなめらかなさくらの生クリームがふわりと絞られ、春らしい華やかさが添えられている。
淡く広がるさくらの香りと白いちごの上品な甘さ、そしてフレッシュないちごのみずみずしさが織りなすハーモニーは絶品。繊細な手仕事が光るパルフェをお楽しみに。
いちごとグレープフルーツが調和するドリンクで乾杯を
ウエルカムドリンクとして用意されるのは、鮮やかな紅色が目を引くノンアルコールカクテル「スプリング・ブリーズ」。
グレープフルーツの爽やかな酸味といちごの華やかな甘みが絶妙に調和し、ほのかに漂うさくらの香りとともに、軽やかでフルーティーな味わいを楽しむことができる。
ひと口飲むたびに春風が吹き抜けるような1杯は、これから始まるスイーツタイムの幕開けにぴったり。
華やかなクロワッサンサンドや、シェフの感性が光るセイボリー
続いてプレートを彩るヴィエノワズリーとセイボリーをご紹介。
「クロワッサンサンド」は、サクサクの生地に、濃厚でミルキーな練乳クリームと旬の甘酸っぱいいちごをあふれんばかりにサンドした1品。トッピングされたピスタチオの香ばしい風味と食感が、いちごの魅力をよりいっそう引き立ててくれる。
セイボリーには、サワークリームの爽やかさがアクセントの「サーモンといくらのパイ」や、スモークした鴨でクリームチーズを包み、いちごを添えた新感覚の「合鴨ピンチョス」など、趣向を凝らした4種類を用意。
パンナコッタやタルト、マカロンも！可憐なスイーツがずらりと並ぶティースタンド
3段のティースタンドを華やかに彩るのは7種類のスイーツたち。
いちごと可憐なエルダーフラワーの風味が多幸感あふれる「エルダーフレーズパンナコッタ」や、王道の「タルトフレーズ」、ホワイトチョコといちごが優しく溶け合う「ショコラブランフレーズ」、さらにいちごモチーフのマカロンやボンボンショコラまで、まさにいちご尽くし！ バラエティ豊かなラインナップは、どれから食べようか迷うほど魅力たっぷり。
洗練された「TEA AND BAR」のモダンな空間で、いちごに魅了される春限定のストロベリーアフタヌーンティーを堪能して。
◆アフタヌーンティーの会場は？
京都駅からすぐ近くのカフェ＆バーで、京の街ならではのティータイムを
JR京都駅から徒歩約2分、バスやタクシーなど交通機関も充実した立地にある「TEA AND BAR」。ホテル「THE THOUSAND KYOTO」内にあり洗練された雰囲気の中、本格的なお茶をさまざまなスタイルで楽しめる現代の「茶会」をコンセプトにしている。
