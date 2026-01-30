【難読漢字】地名当て「粟鹿」　甘く柔らかな「岩津ねぎ」を堪能！

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「粟鹿」という漢字を読めますか。鹿を音読みすると？

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：あわが

兵庫県の中央部に位置する朝来（あさご）市、そのなかでも落ち着いた風情を残す地域が粟鹿です。かつてこの一帯は、播磨と但馬を結ぶ交通の要衝として栄えました。

地名の由来には諸説があります。一説には、この地がかつて粟（あわ）の栽培に適した土地であったことから、それにちなむ名がついたとされます。また、地域の鎮守である粟鹿神社には、鹿と粟にまつわる古い伝承が残されており、そうした物語が地名の背景にあるともいわれています。

粟鹿からほど近い場所には、雲海に浮かぶ姿から「天空の城」として知られる「竹田城跡」があります。かつて日本を支えた銀山として知られる「生野銀山」も南に位置しています。

特産品で外せないのは、冬の味覚の王様「岩津ねぎ」です。この地特有の寒暖差と粘土質の土壌が育むねぎは、驚くほど甘く柔らかで、焼くだけでとろけるような口当たりを楽しめます。

また、但馬地方に位置するため、最高峰のブランド牛である但馬牛を味わえるのもこの土地ならではの魅力です。

