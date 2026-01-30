【根津】都心の隠れ家台湾茶専門店で日常の中の非日常を味わう。自分で淹れるスタイルで新たなお茶体験を
◆【根津】都心の隠れ家台湾茶専門店で日常の中の非日常を味わう。自分で淹れるスタイルで新たなお茶体験を
じっくりとお茶時間を楽しめる台湾茶専門店が移転オープン！ お茶の種類や茶器によって変わる味わいや、自分と向き合える時間を存分に楽しんで。
上質な台湾茶は少量の熱湯で繰り返し淹れる。茶葉の種類にもよるが、平均6煎ほど楽しめる
のんびり気ままに私だけの台湾茶時間
2025年6月に経堂から根津へ移転した台湾茶専門店・ことこ茶店 。アーチ形の窓から陽射しがたっぷり入る空間には、選び抜かれたお茶を味わうだけでなく、自分とゆったりと向き合うための時間が用意されている。「台湾茶の茶器は、お茶の種類やめざす味わいによって変わります」と店主の馬場沙由香さん。香りを立たせるなら磁器、まろやかさを引き出すなら陶器。馬場さんが繊細に見極め淹れた1煎目を味わえば、そのこだわりに静かに感動するはず。
フルーティではちみつのような残り香が楽しめる特選蜜香貴妃茶1,500円、お茶のすすむローゼルケーキとドライフルーツを盛り合わせた鳳梨酥プレート500円
けれど、この店の真の魅力は2煎目以降にある。「どうぞ、ご自分のペースで」。そう促され、小上がりに座って自分のタイミングでお茶を注ぐ。香りや味わいの変化を追いかけながら杯を重ねる時間はまさに、日常の中にある非日常。甘酸っぱいパイナップルケーキやドライフルーツもそののんびりとした時間に寄り添う名パートナーだ。「帰り道も穏やかな気持ちでいてほしいから」と選んだ、静かな立地。そう、ここは時間の流れを忘れて過ごせる、都心の小さな隠れ家なのだ。
台湾茶のほか、九州産釜炒り茶、各種茶器も販売
スポットデータ｜ことこ茶店（コトコチャテン）根津駅／台湾茶カフェ
TEL.080-1903-5280
住所／東京都台東区池之端4-16-29タカミ千葉ビル 1F
営業時間／11:30?19:00（18:15LO）
定休日／月・火・第2、4水
席数／15
価格例／特選蜜香貴妃茶1,500円、鳳梨酥プレート500円
アクセス／根津駅より徒歩7分
