ひとりごはん連載「ひと皿、ひと時、沁みる夜」第五話 門前仲町
◆ひとりごはん連載「ひと皿、ひと時、沁みる夜」第五話 門前仲町
都内で働く営業職のメト口千香（めとぐち・ちか）30歳。激務をこなす毎日に疲れ気味。そんな彼女の心を満たしてくれるのは、月1のごほうびソロごはん。終業後にあえて知らない駅で降り、ふと見つけたお店の扉を叩く。その先に待っているのは、ふっと肩の力が抜けるような、優しい時間だった。
【紹介したお店】
lib
ジャンルにとらわれず、シェフのひらめきで構成された料理を提供。常時7種ほどをラインアップするパスタのほか、北海道産肉にこだわったメインや、エゾシカなど上質なジビエも魅力。自由を掲げ、人と街をつなぐ門仲のニューフェイスです。
リブ
TEL.03-5809-9970
住所／東京都江東区富岡1-14-19 向殿ビル1F
かつしかけいた・著
漫画家・イラストレーター。東京東部の多文化共生を描いた漫画『東東京区区』第1巻が発売中。このほか、雑誌や書籍の表紙イラスト・挿絵なども手がける
都内で働く営業職のメト口千香（めとぐち・ちか）30歳。激務をこなす毎日に疲れ気味。そんな彼女の心を満たしてくれるのは、月1のごほうびソロごはん。終業後にあえて知らない駅で降り、ふと見つけたお店の扉を叩く。その先に待っているのは、ふっと肩の力が抜けるような、優しい時間だった。
【紹介したお店】
lib
ジャンルにとらわれず、シェフのひらめきで構成された料理を提供。常時7種ほどをラインアップするパスタのほか、北海道産肉にこだわったメインや、エゾシカなど上質なジビエも魅力。自由を掲げ、人と街をつなぐ門仲のニューフェイスです。
リブ
TEL.03-5809-9970
住所／東京都江東区富岡1-14-19 向殿ビル1F
かつしかけいた・著
漫画家・イラストレーター。東京東部の多文化共生を描いた漫画『東東京区区』第1巻が発売中。このほか、雑誌や書籍の表紙イラスト・挿絵なども手がける