元乃木坂46・佐々木琴子が答える『閃光のハサウェイ』20の質問。「あのブライトさんのお子さんがとんでもないことをするお話です」【インタビュー】

元乃木坂46・佐々木琴子が答える『閃光のハサウェイ』20の質問。「あのブライトさんのお子さんがとんでもないことをするお話です」【インタビュー】