¡¡£Í£Ì£Â¤Î£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£³·î£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¤ª¤è¤½£²¤«·î¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¶½Ê³¤òÁ°¤Ë¡¢£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£²£¸Æü¡ÊÆ±£²£¹Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥È¥¤¥ì¤äÇäÅ¹¤«¤éÉ¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¡×É¬¸«¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò³ÆÃÏ¶è¤«¤éÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÅìÃÏ¶è¤Î¡Ö°ì¿Í¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«Â¹¤Ë¸ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÅÁÀâ¡×¤ÈÀä»¿¡£ÃæÃÏ¶è¤Ç¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤òÁÀ¤¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤òÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¾ÃÏ¶è¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬¡¢£³£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£â£×£Á£Ò£µ¡¥£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ò¡Öºòµ¨¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÈÂçÃ«¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÅìÃÏ¶è¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÆ°¤¤ÏºÅÌ²½Ñ¤Î¤è¤¦¤ËÌ¥Î»¤·¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Ê¤¤»Ñ¤µ¤¨¶½Ê³¤µ¤»¤ë¡×¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òÉ½¸½¡£ÃæÃÏ¶è¤«¤é¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢ËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î²øÊª¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¡Ö¥ª¡¼¥é¡×¤È¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¡×Åêµå¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¾ÃÏ¶è¤Î´é¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¤Ï¡¢¤ï¤º¤«£³¹Ô¤È°ÛÎã¤ÎÃ»¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Ê£»¨¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÌîµå³¦¤Ç»Ë¾åºÇ¹â¤ò¾å²ó¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¸«¤Æ³Î¤«¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¡££Í£Ì£Â»Ë¾åÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤ÇË½¤ì²ó¤ë³èÌö¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¹¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡µå³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢º£µ¨¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò¥¯¥®ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ë¡£