¡¡£Í£Ì£Â¤Ïº£µ¨¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë¤òÏ¢ÇÆ¤·¡¢£²£°£°£°Ç¯¤Þ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè¤Î£Ö£³¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤â½çÄ´¤À¤Ã¤¿¡£Êø²õ¤·¤«¤±¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÄÌ»»£²£µ£³¥»¡¼¥Ö¤ò¸Ø¤ë¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ï£Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤¬£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤â¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡Ö£Á¡×¡£ºòÇ¯¤Î£×£Ó¤ÇÂè£·Àï¤Þ¤Ç»àÆ®¤ò±é¤¸¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤â¡Ö£Á¡×¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¤¬¤Ã¤×¤ê¤è¤Ä¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÆ±ÃÏ¶è¤Ç£Í£Ì£Â¶þ»Ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÂç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»æ¤ÏºÇÄãÉ¾²Á¤Î¡Ö£Æ¡×¤ò¤Ä¤±¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÄ¹Ç¯¡¢µð³Û¤ÎÈñÍÑ¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³»ñ¶â¤¬¸Ï³é¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÅÝ¤¹Ë¾¤ß¤â¾Ã¤¨¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÅÝ»º¤Ë¤è¤ê¡¢£²£°£²£³Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊü±Ç¸¢¼ýÆþ¤¬·ã¸º¤·¡¢µåÃÄ¤Î·Ð±Ä¾õÂÖ¤â°²½¡£º£¥ª¥Õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½é´ü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥È¥ì¡¼¥É¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄäÂÚ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹¡¢ÍÞ¤¨¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡¢°ìÎÝ¼ê·ó³°Ìî¼ê¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ï¡¼¥ó¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ó¥°¤òºÆ³ÍÆÀ¤·¡¢ÆâÌî¤Î¹µ¤¨Áª¼ê¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡ÊÁ×À®Ê¸¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢À®²Ì¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤À¡×¤È¼ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£Æ±»æ¤¬¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ï±¦¥Ò¥¸¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Çº£µ¨Á´µÙ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢µåÃÄÂ¦¤È»Ä¤ê¤Î£³Ç¯Áí³Û£´£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¶£¶²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌóÇË´þ¤ò¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤À¡£
¡ÖÀïÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëºÇÁ±¤Îºö¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬»Ä¤ê¤Î£³Ç¯£´£µ£°£°Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤ÇÊä¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×
à¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£±¶¯á¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÈµåÃÄÂ¦¤Î¸ò¾Ä¼¡Âè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»æ¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥ì¥Ã¥º¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î·×£´µåÃÄ¤ËºÇÄã¤Î¡Ö£Æ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£