フリューは、「初音ミク 睡蓮 ver. 1/7 スケールフィギュア」の予約を1月30日10時から3月17日23時59分まで「FURYU HOBBY MALL」ほかで受け付ける。受注販売となり、価格は24,970円。商品の発送は10月を予定している。

本商品は、イラストレーターAnmi氏描き下ろしイラストの「初音ミク」を、フリューのホビーブランド「F:NEX」で立体化したもの。ミクの周囲を清らかに咲き誇る幾数もの睡蓮が彩り、瑞々しい水のエフェクトと、たおやかに広がる髪の流れは、空間の広がりを感じさせる圧巻の造形となっている。足先から指先に至るまで計算し尽くされた伸びやかなポーズや、イラストの魅力を最大限に引き出す彩色にも注目したい。さらに、全体に施された柔らかなピンク色のシャドウが、数多の睡蓮とミクとの一体感を高め、全体を包み込むような透明感を生んでいる。

「FURYU HOBBY MALL」では特典として、モチーフとなった描き下ろしイラストの「ポストカード」が付属する。

「初音ミク 睡蓮 ver. 1/7 スケールフィギュア」概要

【「FURYU HOBBY MALL」特典：「ポストカード」】

【SKU】AMU-FNX1166

【価格】24,970円

【販売形態】 受注販売

【商品サイズ】全高：約270mm（台座含まず）

【仕様】プラスチック製・塗装済み完成品

【原型】目出ル金

【彩色】森山奈菜

【撮影】Vaistar studio

【特典】ポストカード

【予約受付期間】1月30日10時～3月17日23時59分

【お届け時期】10月発送予定

【ブランド】F:NEX

【商品タイプ】スケールフィギュア

【予約場所】FURYU HOBBY MALL ほか

Art by Anmi (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net