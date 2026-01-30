「初音ミク 睡蓮 ver. 1/7 スケールフィギュア」1月30日10時より予約開始イラストレーターAnmi氏描き下ろしイラストのミクを立体化
フリューは、「初音ミク 睡蓮 ver. 1/7 スケールフィギュア」の予約を1月30日10時から3月17日23時59分まで「FURYU HOBBY MALL」ほかで受け付ける。受注販売となり、価格は24,970円。商品の発送は10月を予定している。
本商品は、イラストレーターAnmi氏描き下ろしイラストの「初音ミク」を、フリューのホビーブランド「F:NEX」で立体化したもの。ミクの周囲を清らかに咲き誇る幾数もの睡蓮が彩り、瑞々しい水のエフェクトと、たおやかに広がる髪の流れは、空間の広がりを感じさせる圧巻の造形となっている。足先から指先に至るまで計算し尽くされた伸びやかなポーズや、イラストの魅力を最大限に引き出す彩色にも注目したい。さらに、全体に施された柔らかなピンク色のシャドウが、数多の睡蓮とミクとの一体感を高め、全体を包み込むような透明感を生んでいる。
「FURYU HOBBY MALL」では特典として、モチーフとなった描き下ろしイラストの「ポストカード」が付属する。【「FURYU HOBBY MALL」特典：「ポストカード」】
「初音ミク 睡蓮 ver. 1/7 スケールフィギュア」概要
【SKU】AMU-FNX1166
【価格】24,970円
【販売形態】 受注販売
【商品サイズ】全高：約270mm（台座含まず）
【仕様】プラスチック製・塗装済み完成品
【原型】目出ル金
【彩色】森山奈菜
【撮影】Vaistar studio
【特典】ポストカード
【予約受付期間】1月30日10時～3月17日23時59分
【お届け時期】10月発送予定
【ブランド】F:NEX
【商品タイプ】スケールフィギュア
【予約場所】FURYU HOBBY MALL ほか
Art by Anmi (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net