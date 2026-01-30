女性が「彼氏に習得してほしい！」と思っている特技９パターン
女性が恋人に求める要素は数あれど、「自分には出来ないこと」を軽々やってのける男性の姿にトキメク女性は多いようです。それでは、女性が喜ぶ男性の特技にはどんなものがあるでしょうか？ 今回はオトメスゴレン女性読者への調査結果を参考に、「女性が『彼氏に習得してほしい！』と思っている特技９パターン」をご紹介します。
【１】欲しいぬいぐるみをゲットできる「ＵＦＯキャッチャー操作」
「デート中にぬいぐるみを取ってくれたら嬉しい。器用な人ってカッコいい！」（１０代女性）というように、意外な特技が喜ばれるケースもあるようです。ただし、このニーズはほとんど１０代の女性のものなので、彼女の年齢によってはあまり喜ばれないかもしれません。
【２】万が一の故障でも安心できる「車の修理」
「機械関係の修理ができる人はすごいと思う。特に車のちょっとした故障が直せると尊敬する」（２０代女性）など、苦手な女性が多い車の修理は、活躍できるシーンが多い特技といえそうです。同時に、車の運転がうまいことも女性に喜ばれる特技のひとつです。
【３】キャンプデートが楽しみになる「アウトドアスキル」
「ワイルドで男らしい。一人じゃ行けない場所に連れて行ってもらえそう」（２０代女性）など、海や山などの自然の中でたくましく行動できる男性に、女性は頼もしさを感じるようです。ただし、インドア派の女性を無理にアウトドアに連れ出すのは避けた方がよいでしょう。
【４】疲れた体を癒す「マッサージ」
「肩こりがひどい体質なので、彼氏にマッサージしてもらえたら幸せ」（２０代女性）という意見のように、疲れをほぐす「マッサージ」の技術を求める女性は意外に多いもよう。スキンシップの一環として、コミュニケーションが深まる効果もありそうです。
【５】トラブル救助ができる「パソコンスキル」
「間違えた操作でよくトラブルになるので、さっと助けてくれると嬉しい」（２０代女性）など、何かと使う機会の多い「パソコン」に詳しい男性は、機械が苦手な女性にとって頼もしく見えるようです。ただし、詳しすぎる話は敬遠されがちなので、レクチャーは簡潔を心がけましょう。
【６】海外旅行で頼りになる「英語力」
「格安チケットで色々な国に行ってみたい。自分が苦手だから憧れる」（３０代女性）など、ペラペラ級の「英語力」は、海外旅行先で頼りになる特技です。また、高い英語力はビジネスでも役に立つので、女性に「仕事ができる男性」という印象を与えるようです。
【７】ギターやピアノなどの「楽器の演奏」
「ギターを爪弾く指先に惚れちゃいます。ライブする姿は無条件にカッコいい！」（２０代女性）というように、「楽器の演奏」には女性を引き付ける強い魅力があるようです。自分で歌うだけでなく、彼女の歌に伴奏してあげるなど、一緒に楽しめる点も魅力といえるでしょう。
【８】柔道や空手などの「格闘技」
「イザというときに頼れそう。賢くて肉体的にも強い男性が最高だと思う」（２０代女性）など、万が一トラブルが迫ったときに守ってくれそうな「格闘技」ができる男性は、肉体的な「強さ」の象徴のようです。ただし、日ごろから暴力的に振るまうのはＮＧです。
【９】男らしく豪快な「料理」
「将来素敵な旦那様になってくれそう。一緒に料理するのも楽しい！」（２０代女性）という意見のように、家事の代表格である「料理」は、多くの女性が男性に求める技術のようです。「自分が苦手だから…」という意見も多いもよう。
自分にも実践できそうな特技はありましたか？ ほかにも「彼氏に身につけてもらいたい特技」があれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
