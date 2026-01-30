【GRAND HEROES CROSSOVER FES】 イベント実施期間：2026年1月30日～2026年3月23日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1）

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.）」を公開した。1月30日より「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で開催のイベント「GRAND HEROES CROSSOVER FES」で参考展示を行なっている。

本製品は、1月30日より上映されたばかりの映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するMS「RX-105 Ξ（クスィー）ガンダム」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂」で商品化したもの。

今回イベント会場にて本製品が参考展示されており、立体物としての造形を確認することができる。

なお展示内容では、付属の武装などの詳細は公開されていないため、今後の情報に期待したい。

(C)創通・サンライズ