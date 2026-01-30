【GRAND HEROES CROSSOVER FES】 イベント実施期間：2026年1月30日～2026年3月23日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1）

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts クモオーグ（シン・仮面ライダー）」を公開した。1月30日より「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」で開催のイベント「GRAND HEROES CROSSOVER FES」で参考展示を行なっている。

本製品は、映画「シン・仮面ライダー」に登場したクモと人間の人外融合型オーグメント「クモオーグ」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で商品化するもの。

今回イベント会場にて本製品の商品化決定を発表しているほか、商品の展示も行っており、赤色の幾何学模様のような服装や、チャックがいくつも付いている様子を確認することができる。

また本製品以外にも、「S.H.Figuarts SHOCKER下級構成員／赤（シン・仮面ライダー）」や「S.H.Figuarts 常用サイクロン号（シン・仮面ライダー）」なども参考展示されている。

「S.H.Figuarts クモオーグ（シン・仮面ライダー）」

「S.H.Figuarts SHOCKER下級構成員／赤（シン・仮面ライダー）」

「S.H.Figuarts 常用サイクロン号（シン・仮面ライダー）」

(C)石森プロ・東映/2023「シン・仮面ライダー」製作委員会