シスレーの新色リップで洗練♡ボタニカル発想の上質メイク

植物由来成分と先進のスキンケア技術を融合した、シスレーの“ボタニカル メイクアップ”。肌へのやさしさと美しさを両立するその哲学は、リップメイクにも息づいています。今回、唇をケアしながら洗練された表情を引き出す2つの人気リップアイテムに新色が仲間入り。軽やかさの中に深みを秘めたカラーが、日常から特別なシーンまで大人の魅力を引き立てます♡

透明感と艶をまとう新ルージュ

フィトルージュシャインは、みずみずしい艶とシアーな発色が魅力のリップスティック。

植物由来成分をブレンドした処方により、長時間うるおいをキープしながら、ふっくらとした唇印象へ導きます*。

今回加わった新3色は、肌なじみの良さと奥行きのある色設計で、ひと塗りで洗練された表情に仕上がります。

深みと品格を添える新色展開

価格：各8,800円（税込）

フィトルージュシャインの新色は、軽やかさの中に大人の品格を感じさせるラインアップ。

14シアーアカジュー：チェリーブラウン



26シアーベルエア：ローズブラウン



43シアースカーレット：カッパーレッド

全18色展開の中で、メイクに深みを与えつつも重くならない絶妙なバランスが魅力です。

カラー展開：新3色（全18色）

輪郭美を叶えるリップライナー

価格：各9,680円（税込）

フィトレーブルパーフェクトは、デリケートなリップラインをやさしく描き、美しい輪郭を長時間キープするリップライナー。

にじみにくく、うるおいを保ちながら自然な仕上がりを演出します。新たに加わった2色は、リップカラーと調和し、口元に品のある印象をプラスします。

カラー展開：新2色（全12色）

*メイクアップ効果による

大人の唇に、上質な選択を

スキンケア発想のやさしさと、計算された色彩美を兼ね備えたシスレーの新色リップ。艶やかで透明感のある仕上がりは、表情に自然な自信を与えてくれます。

リップとライナーを組み合わせることで、より完成度の高い口元に。毎日のメイクを格上げする一本として、自分らしいカラーを見つけてみてはいかがでしょうか♪