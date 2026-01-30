TVer、ミラノ五輪を無料配信 冬季大会で初
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は2月6日に開会するミラノ・コルティナ五輪で、冬季大会としてはTVer単独で初となる、ほぼ全競技の無料配信を行う。
開会に先立ってTVer内にオリンピック特設ページを開設し、スペシャルコンテンツを配信する。開会式前に実施され、大会の幕開けとなる競技からTVerでのライブ配信をスタートする。
2024年に開催されたパリ五輪では、TVerサービスの五輪コンテンツの総再生数が1億1000万再生を突破。スマートフォン・タブレットだけでなく、コネクテッドTVでも多く視聴された。
今大会も、時間や場所にしばられることなく、移動中や外出先、テレビの大画面で競技を楽しめる、自由なスタイルで観戦できる環境を整える。
