「未婚・実家暮らし」と聞くと、どのようなイメージを持つでしょうか。最近では「結婚の有無だけで人を判断すべきではない」「ひとり暮らしをせず同居したほうが合理的」といった考え方が広まりつつありますが、シニア世代の間では依然としてネガティブな印象を持つ人も少なくありません。今回は、トータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、お正月の食卓で起きたある女性の体験を通し、未婚・実家暮らしにまつわる偏見と自立の本質について解説します。

年金暮らしを支える「同居の息子」という存在

美保さん（67歳）は夫を数年前に亡くし、月14万円ほどの年金暮らしです。固定資産税や光熱費、医療費などを考えると、決して余裕のある生活ではありません。

そんな美保さんと同居するのが、39歳の息子、幸一さん（会社員、年収500万円）。毎月5万円を生活費として家に入れ、一緒に買い物に行ったり、家の掃除や自分でできる限りの修繕なども引き受けてくれます。

夫を失った後の生活で、幸一さんの存在は単なる「子ども」というよりも、「生活を共に支える大事な家族」になっています。美保さんにとって、息子が実家に住んでいることは不安要素ではなく、むしろ安心材料です。

しかし、外から見えるのは「40歳近くになっても結婚せずに実家暮らし」という表面的な事実だけ。幸一さんが果たしている役割や美保さんへの貢献は、正しく評価されないこともあります。

周囲の何気ない一言に、静かな怒り

問題となったのは、親戚が集まったお正月。美保さんの家の食卓で投げかけられた、こんな言葉でした。

「幸一くんは、まだ結婚しないの？ いつまでここにいるの？」

「ダメよ、いつまでもお母さんに甘えてちゃ、一人前になれないわよ」

発言したのは、すでに子どもが独立・結婚している美保さんの姉や妹たちです。お酒も入り、悪気があったわけではないのでしょう。しかし、その言葉には「結婚していないことは問題」「未婚の息子を抱える親は不幸」という前提が透けて見えました。

その場にいた息子のいたたまれない表情。「未婚＝未熟」「親の負担」という一方的な見方を押し付けられることに、美保さんは強い理不尽さを覚えました。しかし、正月早々、場の空気を悪くしたくもありません。

「何も大変じゃないわよ、助かってるもの」

そう笑顔で返しながら、内心はふつふつと怒りでいっぱいに。いったい誰に迷惑をかけているというのか……。心の中で思わずこう叫びました。

「――余計なお世話です！」

未婚・実家暮らしは、もはや少数派ではない

令和2年国勢調査「ライフステージでみる日本の人口・世帯」によると、50歳時点で一度も結婚したことがない男性は約3割、女性でも約2割近くいます。

特に男性は、約4人に1人以上が生涯未婚という時代です。30代後半で未婚であること自体は、もはや特別なことではありません。

それでも、親戚の間では「40歳にもなろうとしているのに結婚していないのは未熟だ」という価値観が残っており、現実の生活状況や責任感が見落とされているのです。

美保さんの怒りの背景にあるのは、この現実と世間感覚のズレに他なりません。

実家暮らしでも「家計的に健全」なケース

たしかに、生活状態によっては実家暮らしをしていて、「親に依存している」と思われるケースもあるでしょう。

しかし、幸一さんのように、毎月家計に一定額を入れ、家事や送迎などの役割を担っている場合なら、十分に責任のある生活を送っていると言えます。

例えば、幸一さんが一人暮らしをすれば、家賃や光熱費、食費で月10万円以上かかる可能性は十分にあります。しかし、同居して生活費を分担し、役割を分け合うことで、お互いの生活を安定させられるのです。

つまり、この「同居＝親に依存」というイメージは、現実を正確に反映しているとは言い切れません。

自立の本質は「家を出ること」ではない

自立とは、一人暮らしをするかどうかではなく、「経済的、そして精神的にも自分の生活に責任を持っているかどうか」です。

幸一さんは、収入を得て家計に参加し、母である美保さんの生活を支えています。この姿こそ、自立した大人の姿であり、結婚や独立の有無で測れるものではないのです。

夫を亡くした美保さんにとって、幸一さんの存在は単なる生活費の担い手ではありません。精神的な支えとして孤独感を和らげ、安心して日常を送るための大切な存在です。世間の価値観に左右されず、家族それぞれの暮らし方を尊重することを、何よりも大切にしています。

他人の価値観が、家族の幸せを壊さないように

美保さんが怒りを覚えた理由は、息子である幸一さんを否定されたことだけではありません。夫を失った後に息子と二人で築いた生活の形を、外部の価値観で勝手に否定されたことへの憤りでした。

家族の幸せは、他人の価値観で測れるものではありません。結婚していなくても、同居していても、互いを尊重し支え合っていれば、それは立派な人生です。

「普通」や「こうあるべき」という言葉が、誰かの人生を縛る道具になってはなりません。

「余計なお世話です」

美保さんの話は、決して特別なものではありません。今の時代を生きる私たちの多くが、一度は胸の奥で呟いたことのある言葉ではないでしょうか。他人の価値観で、誰かの暮らしや幸せを評価しない――それだけは、忘れずにいたいものです。

