三重県内の経済情勢について、東海財務局津財務事務所は生産活動が「緩やかに回復しつつある」一方で、雇用情勢は「改善の動きに足踏みが見られる」として総括判断を「持ち直している」と9期連続で据え置きました。

津財務事務所によりますと「個人消費」については、OSサポート終了に伴う駆け込み需要の影響でパソコンの売れ行きが好調だったほか、大阪・関西万博に流れていた観光客が戻ってきた影響で去年11月・12月の観光客数自体は増加傾向だとして、個人消費全体としては「持ち直している」として10期連続で同じ判断となりました。

また、「生産活動」については、半導体や自動車などの輸送機械の受注が好調なことから全体として「緩やかに回復しつつある」として一昨年10月判断以来5期ぶりの上方修正となりました。

その一方で「雇用情勢」については人手不足感が続いているものの「改善の動きに足踏みがみられる」として7期連続で同じ判断となりました。

先行きについて、津財務事務所は「雇用・所得環境が改善に向かい景気が持ち直していくことが期待される」とする一方で「物価動向やアメリカの通商対策などに注意する必要がある」としています。