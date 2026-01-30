＜義妹、同居からの誘拐！？＞返せない理由は…「家族として紹介済み」【第7話まんが：義母の気持ち】
私はアケミ。息子のヨウスケは結婚をしていて、お嫁さんのチグサさんはとてもいい人。孫のユイカもとっても可愛いです。けれども、娘のサナがとんでもないワガママ娘に育ってしまいました。1年半前に息子家族と暮らしている二世帯同居に転がり込んできたサナは、相談もなく勝手にチワワをお迎えするし、ようやく結婚が決まって家を出て行くと思えば、今度はチワワのミカンではなく、息子夫婦が飼っていたミニチュアダックスフンドのモモコを連れ去ってしまったのです。連れ去りの共犯者は夫。ありえません。サナが電話にでないので、サナの婚約者のご両親に連絡をとりました。
ヨウスケが引き取りたいと伝えると、ジュンセイさんは結婚式でモモコにリングドッグを務めてもらう予定だと話しました。さらに、友人への紹介や結婚式のムービーでもモモコを家族として扱っているため、式の後も手放すことはできないと言うのです……。さらにジュンセイさんが費用を全額負担するので、新しい子犬を迎えることで納得してほしいと提案してきました。
結婚式にモモコを登場させる計画を、親族である私たちになにも知らせずに進めていたというのです。しかも、ずいぶん前から準備されていたかのように話が進んでいることに、驚きを隠せません……。ヨウスケは頭を抱えてしまいました。
悪いのはサナで、サナを説得すればモモコがわが家へ帰ってくると思っていました。
モモコをとられたくないからサナは電話にでないのだと思ったら、新婚旅行の最中だというのです。
私たちに取り戻されると思ったからこそ、ペットホテルに預けるという徹底ぶりです。
それでもなんとか、サナの婚約者・ジュンセイさんのご両親に協力してもらってジュンセイさんと連絡をとることができましたが……。
ジュンセイさんも、モモコを返したくないと言っています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
