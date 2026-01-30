＜動けない人の不安＞老後資金は足りる？でも働き方を変えるのも難しい…何から手を付けたらいい？
子育て中は食費や生活費、子どもの学費などの出費がありお金がかかるもの。子どもが大きくなって学費の支払いが終わったと思ったら、今度は自分たち夫婦の老後資金も必要になってきますよね。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは、「老後やっていけるか不安」というストレートなタイトルの投稿です。
『今は大丈夫だけれど、住宅ローンや子どもの学費などを考えていたら、やっていけるか不安になってきた。もっと働かないとと思って、今の短時間、週3ぐらいのパートを変えたいのになかなか動けない。自分はダメだなと思い、落ち込みます。皆さんも老後不安はありますか？』
老後不安はある。でもそれほどお金がかからないかもと楽観的な意見も
『今年で子育てが終わるから、これから老後資金を貯めるけれど、自分が思ったより長生きしたら底をつくのではないかと。年金もあてにならないし、長生きできない時代になったな』
『別にないかな。子どもがいると旅行や外食をしようと思うけれど、夫婦2人になったらそれほどお金を使わないと思う。健康診断もやめて、気付いたら手遅れでポックリ逝く予定』
『ポックリいける人なんて数％。安楽死が認められてるわけでもないし。だんだん身体中の痛みも出始め、生活の質も落ち病院に行かざるを得ない』
今回の投稿では、自分の老後を不安に思っているママと、そうではないママとがはっきりと分かれていました。不安を感じているママは、「長生きすればするほどお金がかかる」、「施設に入っている親戚に、ものすごくお金がかかるのを見ている」といった理由を挙げていました。
一方で不安がないというママは、「老後はつつましく暮らすからお金はかからない」、「長生きをするつもりもない」という楽観的な考えを持っている様子です。ただ、「長生きしなければいい」という考えも現実的には難しいという見方をしているママもいました。今の日本では安楽死が認められていませんから、病気が見つかれば医療費がかかりますし、介護費用がかさんだり家族の負担が大きくなったりする可能性は十分にあるのでしょう。
住宅ローンや退職金、貯蓄額などを計算すれば安心できるかも
『不安はゼロではない。でも私は専業主婦だけど、住宅ローンは旦那の退職金一部で残高支払い。あとは年金と貯蓄と退職金で暮らせるとは思う』
『自分の収入というより、世帯年収と年間貯蓄額のほうが大事じゃない？』
投稿者さんが不安に思っているのは、「このままでは老後資金が足りなくなってしまうかもしれない」という漠然とした焦りを感じているからでしょう。しかし今のままの働き方や収入を続けた場合、老後資金が足りなくなるのかを計算してみれば、意外とその不安は解消されるかもしれません。ファイナンシャルプランナーに相談したり自分で将来の年金額を確認したりすることで、子どもが巣立った後の老後資金に、どのくらいのお金が必要なのかが、ある程度見えてくるでしょう。
また投稿者さんは働き方を変えて収入を増やすべきかと悩んでいますが、それも旦那さんの収入と合わせた世帯年収や年間でどのくらい貯金できているのかがわかれば、進むべき道は見えてくるかもしれませんね。今のままの働き方でも十分にやっていけるならこのままでいいでしょうし、そうでないなら少しパート時間を増やせばいい。シンプルな考え方でいけば、今の不安も少しは軽くなるのではないでしょうか。
「健康なうちに働いておく」というのも不安を解消する手
『みんなそうだと思うよ。私も老後は不安。でも「どうにかなる！」と思い込んで生活をしてる。大学費用として500万円は貯まったから、あとは稼ぎながらそこから出せばいいやと軽く考えてる』
『子どもの学費が重なる時期は大変。でも突然病気で倒れた。そんなまさかもあるからね、働けるうちは働くのよ。私は今は短時間パート。病気の後遺症がある身体で辛いわ。でも一番教育費かかる時期は働けていたから、頑張ってよかったわ』
『住宅ローン完済と末子が大学卒業するのが54歳、そこから教育費にかけていたお金を老後資金の貯金へシフト予定。計画通り頑張ればいいだけなので、老後に不安はあまりない。上を見てもキリがないし、自分なりの豊かな生活をすればいいだけだよ』
2019年に金融庁が発表した報告書があります。このなかには、夫65歳以上、妻60歳以上の無職夫婦世帯が、公的年金受給後30年間生活すると、毎月約5万円の赤字となり、30年間で約2,000万円が不足するという試算がありました。それまでは、老後は年金だけで生活していけるという考えでしたが、今の時代はそうもいかなくなってきています。老後のために潤沢な資金を貯めておかないと、安心して暮らせないという認識が浸透してきているのではないでしょうか。
子どもの学費を貯めるために必死で働いた後に、さらに自分たちの老後資金を貯めるため、老体にムチを打って働く未来が待っているかと思うと、誰もが不安になるのも当然です。今回のママたちも不安がまったくないという人はおらず、誰しも多少なりとも不安を抱えていることがわかりました。
この不安をなくすためには、自分のライフプランやマネープランを立てることが大切になってきそうです。また「健康なうちに働いておくと、働けなくなったときに助かる」という実体験もありました。投稿者さんも漠然とした不安を抱えているのであれば、働けるうちに働いて収入と貯金を増やすことが、将来への安心材料になるのでしょう。あまり悲観的になっても生活が楽しくなくなってしまい、それこそ「何のために生きているのだろうか」と思い悩むことにもなりかねませんね。お金の心配はつきないものですが、計画や目安があれば今やるべきことを淡々とこなせますし、心を安定させてくれるのではないでしょうか。
