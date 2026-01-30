◇NBA ブルズーヒート（2026年1月29日 ユナイテッド・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が29日（日本時間30日）の本拠地ヒート戦で今季初NBAのベンチ入りを果たした。

サマーリーグでアピールに成功し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った河村。しかし「右下腿の血栓」で一度は契約解除となったが、今年1月6日（同7日）にブルズと再び2WAY契約を結んだ。

15日（同16日）の敵地サンディエゴ・クリッパーズ戦で今季Gリーグ初出場。いきなり絶品アシストを連発するなど2得点7アシストと存在感を示した。23日（同24日）の敵地ウェストチェスター・ニックス戦ではノールックパスで会場を沸かせるなど3得点7アシストをマークしていた。しかしその後は負傷もあり、シカゴに戻って調整していた。

ブルズはスケジュール変更もあり、28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程。そのため河村にもチャンスが巡ってきた。

シカゴのスポーツを扱う「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のK.C.ジョンソン記者は自身のSNSで河村のコメントを投稿した。河村は「正直、リハビリは簡単じゃなかった。長い道のりだったよ。シーズンが始まる前に血栓ができてることがわかった。正直、シカゴでプレーできるのが本当に楽しみだったから、本当に気分が落ちた」と契約解除となった心境を回想した。

そして「ここにいられて本当にうれしいし、コートに戻れて本当にうれしい」とNBAに戻れる喜びを口にした。