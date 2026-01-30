【モスバーガー】神奈川県限定「にくにくにくバーガー」が3日間だけ復活
モスフードサービスは2月7日〜9日の3日間、"にくの日"の人気商品「にくにくにくバーガー」(990円)を神奈川県内のモスバーガー89店舗(一部店舗を除く)で販売する。
「にくにくにくバーガー」(990円)神奈川県限定復活
「にくにくにくバーガー」は2017年6月にテレビ番組の企画から誕生したメニュー。発売当初から支持を集め、2017年7月から2024年2月29日までの毎月29日に"にくの日"企画として継続販売していた。
2025年11月29日の"いいにくの日"にちなんで神奈川県で1年9か月ぶりに復活販売したところ、3日間で5,000個以上という好調な販売を記録したことから、今回の地域・期間限定販売が決定した。
同商品は、モスオリジナルの焼肉だれに漬け込んで焼き上げた牛バラ肉に、チキンやグリーンリーフ、レタスをあわせ、上下をパティで挟んだ一品。チキンは鶏もも肉(一枚肉)に塩などでシンプルに下味をつけてじっくりと焼き上げている。
