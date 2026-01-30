朝日インテック<7747.T>は前月以来、バリュエーション調整的な下押し圧力が強まっているが、本業は底堅く推移するとみて、２００日移動平均線に接近した価格帯で買い向かいたい。



同社は狭心症や心筋梗塞に対する治療法であるＰＣＩ治療（経皮的冠動脈形成術）向けのガイドワイヤーなど、医療機器分野の製品を主力とする。１１月に発表した２６年６月期第１四半期（７～９月）の売上高は前年同期比１５．６％増の３６０億５８００万円、最終利益は同３５．７％増の９２億５００万円と２ケタの増収増益。ＰＣＩガイドワイヤーなどを手掛けるメディカル事業とともに、医療・産業部材を展開するデバイス事業が好調に推移した。景気の変動の影響を受けにくい医療分野に事業の軸足を置き、収益性は高く財務体質は良好。自己資本比率は８０％に上る。



株価は１２月４日に高値３１２７円を形成した後、足もとでは２５００円台まで調整。２５日移動平均線との下方カイ離率は１０％を超えるなど、売られ過ぎの域にある。ＰＥＲ（株価収益率）２８倍台は過去３年平均の４４倍台と比較すると低水準であり、下げ止まりの兆候が確認できれば、本業評価の買いを集めそうだ。（碧）



出所：MINKABU PRESS