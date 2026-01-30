マキタ<6586.T>がストップ高の水準となる前営業日比７００円高の５３５１円に買われた。同社は２９日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を引き上げた。同時に自社株買いの実施も公表しており、これらを評価した買いが集まった。



今期の売上高予想は従来の見通しから３００億円増額して７６００億円（前期比０．９％増）、最終利益は４５億円増額して７３０億円（同８．０％減）に見直した。為替面での増収・増益効果を織り込んだ。自社株買いは総数１０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．７８％）、総額４００億円を上限として、１月３０日から５月３１日の間に実施する。４～１２月期の売上高は前年同期比微増の５６８７億７８００万円、最終利益は同７．０％減の５７５億１６００万円だった。



出所：MINKABU PRESS