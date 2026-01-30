キヤノンは続伸、２６年１２月最終益３％増計画で上限６．１％の自社株買い実施へ

キヤノン<7751.T>は続伸している。同社は２９日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期の業績予想を開示。あわせて自社株買いの実施も公表した。今期の売上高は前期比３．０％増の４兆７６５０億円、最終利益は同２．７％増の３４１０億円を見込む。自社株買いは総数５４００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の６．１％）、総額２０００億円を上限とし、１月３０日から２７年１月２９日の間に実施する。増益予想と自社株買いを評価した買いが入った。



今期は医療機器が米国と新興国において需要が増加する見通し。動画撮影ニーズの拡大を背景に、ミラーレスカメラやコンパクトカメラの市場成長を想定するほか、ネットワークカメラもセキュリティー分野などで安定した需要が続くと見込む。想定為替レートは１ドル＝１５０円、１ユーロ＝１７５円とした。２５年１２月期の売上高は前の期比２．５％増の４兆６２４７億２７００万円、最終利益は同２．１倍の３３２０億５３００万円となった。



出所：MINKABU PRESS