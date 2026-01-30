木村拓哉がシンプルな白Tシャツでもオーラ放つ！ヘアメイク中の貴重な素顔＆花束を抱えた撮影後の充実感あふれるショット公開
木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新し、撮影現場でのオフショットを公開。オンとオフのギャップあふれる姿に反響が寄せられている。
■木村拓哉、撮影前のナチュラルな表情と感謝を伝える1枚
最初に投稿されたのは、撮影前の準備中と思われる1枚。木村は白のTシャツに花柄の布を肩にかけ、ヘアセットを受ける様子を下からのアングルで捉えたショットを披露した。
前髪を下ろし、目を閉じてリラックスした表情を見せており、飾らない自然体の姿が印象的だ。
続く投稿では、撮影を終えた後のオフショットを公開。淡いミントカラーのスウェット姿で、オレンジを基調とした華やかな花束を抱え、嬉しそうに口を開けた表情を見せている。
投稿には「今日の撮影も宜しくお願いします！」「ありがとうございました！お疲れ様でした」といったメッセージが添えられ、現場への感謝と充実感が伝わってくる内容となっている。
木村拓哉のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/