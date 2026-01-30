目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』に北村匠海、八木勇征、生見愛瑠の出演が解禁！演じるのは殺し屋界の最高戦力「ORDER」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、原作読者から絶大な支持を集める「ORDER」のメンバーがついに解禁。坂本の同期であり、戦闘能力が高い変装の達人・南雲に北村匠海、ネイルハンマーが武器の落ち着きのあるクールな関西人・神々廻に八木勇征、大きな電ノコを振り回す、マイペースで天然な性格の大佛に生見愛瑠が決定した。

■「僕の持てる全力でやらせていただきました」（北村匠海）

出演情報解禁の前から「ORDERって出るのかな？」「ORDER誰が演じるんだろう」と熱く注目を集めていたのは、プロの殺し屋を統制する日本最大規模の組織【日本殺し屋連盟（通称：殺連）】直属の特務部隊で殺し屋界の最高戦力ともいわれる「ORDER」のメンバー。かつて坂本も所属しており、殺連が選定した危険度の高い殺し屋の抹殺を任務とし、殺し屋界の秩序を保つ存在だ。そんな最強の殺し屋たち3名が、一挙解禁となった。

かつて坂本の同期であり、いつも飄々としていて嘘をついたり人を煽る癖があるが、戦闘能力の高い変装の達人・南雲を演じるのは、役柄が憑依したかのような圧倒的な演技力に定評のある北村匠海。子役から数々の作品へ出演を重ね、2025年に大きな話題となったNHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインの夫役で朝ドラ初出演を果たし、さらには『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）『悪い夏』『金子差入店』『愚か者の身分』など、2025年1年間だけでもドラマ2本、映画3本と話題作に多数出演。

その演技の幅の広さで役柄ごとに全く異なる印象を与える北村は、心に深く寄り添う繊細な歌声とエモーショナルな表現力で多くのファンを魅了する4人組バンドDISH//のボーカル＆ギターとしても活躍の場を広げている。そんなアーティストとしても俳優としても絶大な実力と人気を兼ね備え、多角的なアプローチで観る者を魅了する北村。旧知の仲である南雲と坂本の関係性にも注目だ。

落ち着きのある常識人で面倒見がよいクールな神々廻を演じるのは、唯一無二のカリスマ性を放つ八木勇征。極限まで磨き上げたダンススキルと、艶やかなボーカルが共鳴し合うダンス＆ボーカルグループFANTASTICSのボーカルを務め、ViVi国宝級イケメンランキングでの殿堂入りや、台北でファンミーティングを開催するなど、“令和の顔”として国内・海外ともに爆発的な人気を誇っている。

本格的な俳優活動は21年から始動し、テレビドラマ初出演・初主演作品となった『美しい彼』では、その圧倒的なビジュアルと丁寧で胸を打つ演技で注目を集め、その後も数々の話題作に出演。2025年には映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』『隣のステラ』、ドラマ『あやしいパートナー』と主演作3本の他、ドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』といった様々なジャンルの作品で活躍を見せる傍らで、オペラ『平家物語 ―平清盛―』に琵琶法師役で出演し、オペラ舞台初出演も叶えた。

着実に俳優としての活動の幅を広げている八木は、念願だった福田監督作品への出演と好きなキャラクターである神々廻を演じられることへの喜び溢れる胸の内を明かしている。

神々廻（八木）と行動を共にし、普段はおっとりとした性格でマイペース過ぎる言動を神々廻に突っ込まれているが、いざ任務となれば見た目にそぐわぬ怪力で巨大な電ノコを軽々と振り回して戦う、どこかつかみどころのない「ORDER」の新人かつ紅一点・大佛を演じるのは、出演作を重ねるごとに表現の幅を広げ、着実に活動の場を広げている注目の若手実力派俳優に名を連ねる生見愛瑠。

雑誌『CanCam』の専属モデルを務めながら、『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）木曜レギュラー、『THE突破ファイル』（日本テレビ系）などバラエティ番組でもマルチな才能を活かしながら、2021年からは俳優業にも注力しており、話題作に多数出演。2026年は、ドラマ『ちるらん新撰組鎮魂歌』（TBS系）や、自身初のギターと歌唱に挑んだ映画『君が最後に遺した歌』が3月に公開を控える。

お茶の間の人気者として愛される一方で、俳優として一作ごとに新しい一面を見せ、着実に自身のスタイルを築きつつある生見は、目黒演じる坂本を含め、本作の再現度の高さへの驚きを語っている。

■「悪いけどどのみち皆殺しや」

あわせて「ORDER」の本編映像をふんだんに使用した特別映像も初解禁。

坂本の前に現れた、殺し屋界の秩序を保つために危険度の高い殺し屋の抹殺を狙う「ORDER」。「君たちにも死んでもらうよ」（南雲）、「悪いけどどのみち皆殺しや」（神々廻）、「お行儀の悪い殺し屋さんたちは抹消します」（大佛）といった、最高戦力を持つ「ORDER」の圧倒的な強さを感じさせるシーンの数々が映し出されており、今後の展開を期待させる特別映像となっている。

出演する今最も旬な豪華主要キャスト陣とそのビジュアルが解禁され、本作の圧倒的な世界感が明らかとなった映画『SAKAMOTO DAYS』。勢いは、まだまだ止まらない。

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

2026年4月29日（水・祝）全国公開

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）

出演：目黒蓮 高橋文哉 上戸彩 横田真悠 戸塚純貴 塩野瑛久 渡邊圭祐 北村匠海 八木勇征 生見愛瑠

脚本・監督：福田雄一

配給： 東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

