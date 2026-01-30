セブン工業 <7896> [東証Ｓ] が1月30日午前(10:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の最終損益(非連結)は3100万円の赤字(前年同期は1億8100万円の黒字)に転落した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の最終利益は前年同期比34倍の1億0100万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の最終損益は200万円の赤字(前年同期は1億3900万円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の3.6％→0.5％に大幅悪化した。



