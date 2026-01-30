30日10時現在の日経平均株価は前日比124.19円（0.23％）高の5万3499.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1015、値下がりは511、変わらずは68と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を114.72円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が47.97円、中外薬 <4519>が42.82円、東エレク <8035>が40.11円、ファナック <6954>が18.22円と続く。



マイナス寄与度は181.84円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が28.08円、野村総研 <4307>が26.44円、キーエンス <6861>が7.82円、リクルート <6098>が7.22円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、鉱業、電気・ガス、非鉄金属と続く。値下がり上位にはサービス、建設、精密機器が並んでいる。



※10時0分6秒時点



株探ニュース

