2023年の「THE W」女王である紅しょうが・稲田美紀が、副賞で撮影した「東京カレンダー」の秘蔵カットを公開。普段の芸人としての顔とは一線を画す、大人の色香漂う表情にスタジオからは驚きとツッコミが飛び交った。

【映像】谷間を見せ妖艶な稲田の写真

1月29日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

オープニングでは、先日開催された「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」で準優勝したエルフを称える流れから、2年前に同大会を制した稲田の話題に。優勝の副賞として雑誌「東京カレンダー」に掲載された際のスチールが紹介されると、そこにはドレス姿でワイングラスを手に持ち、流し目でカメラを見つめる稲田の姿が。

この写真を見たぺえは「あら〜！いい目！」と絶賛しつつも、「これ、迷いなくこの顔一気にいけた？ちょっと恥じらいながらしたのかどっち？」と、撮影時の心境を追及。これに対し稲田は、一切の迷いを見せず「すぐ、こうですよ」と、撮影時に即座にスイッチを入れたことを明かした。プロ根性（？）を感じさせるその回答に、ぺえは「夜は女優ね、稲田美紀。すごい」と感嘆し、スタジオは笑いに包まれた。