人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが、自身の過去の交際相手を振り返った。

【映像】RIHOが語るうんこな元カレ

1月29日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

エンディングのスタジオトークでは、「新しく出会った男性と元彼を比較してしまうか」という話題に。稲田美紀が「過去に付き合った完璧な人に近い人を求めてしまう」と理想の高さを語るなか、RIHOは「いい方の比べ方をするかも」と切り出した。「前の人はここがダメだったのに、今の人はこれができるんだっていう比較になっている気がします」と、過去を教訓にするスタイルであることを分析。

しかし、その直後にRIHOは「まあ、元彼が、ね……元彼がうんこだったっていうのもあるんですけど（笑）」と、あまりに直球なパワーワードで自身の過去をバッサリ。これには稲田も「これ、記事にはならないですよね？『元彼がうんこ』」と苦笑い。すかさずぺえが「平成フラミンゴRIHO “元彼はうんこだ”と公表。（ABEMATIMES）」と、真顔でネットニュース風タイトルを予想。「記事になるかもね」とにいじり倒し、スタジオは大きな笑いに包まれた。