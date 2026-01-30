30日深夜放送のTBS「バース・デイ」（深夜1・38）は、2月のミラノ・コルティナ五輪でスノーボード男子ハーフパイプ（HP）代表の平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）の2大会連続金メダルを目指す1400日の舞台裏に迫った。

昨年7月、地元・新潟で30度を超える炎天のもと、黙々とジャンプを繰り返す平野の姿があった。平野の父・英功さんが中心となり開設したハーフパイプ専用の練習施設で連日5時間もジャンプを飛び続けた。平野は現在27歳で、スノーボード界ではベテランの域に差し掛かっており、これまで以上に肉体的に追い込み「自分の限界」と戦っていた。

幼い頃から「天才少年」として注目され、15歳で出場したソチ五輪で見事銀メダルを獲得。世界のトップたちと肩を並べたが、金メダル候補として臨んだ平昌五輪でも銀メダルと頂点には届かなかった。何が足りなかったのか。平野がたどり着いた答えは「採点ベースをひっくり返せるような何か自分が見せられるものがなければずっとトップでいられないなと思った瞬間から、人のマネじゃなくなった」と、自身のこだわりを徹底的に突き詰めた。

誰も歩んだことのない道を進んだ結果、縦3回転、横4回転を同時に行う最高難度の大技「トリプルコーク1440」を完成させた。3度目の五輪となった北京で見事成功させて2位から逆転の金メダルを手にした。頂に立ったが「ここで終わりたくない」「自分はまだ成長できる」と、ミラノ五輪へさらなる高みを目指して再び己の限界に挑んだ。

だが、これは大ケガのリスクと隣り合わせの危険な挑戦でもあった。昨年3月、世界選手権前日の練習中に空中でバランスを崩して落下。肋骨を骨折して全治2カ月で戦線離脱。ミラノ五輪まで残り半年、復帰後に取り組んだのが大技に頼る滑りではなく全ての技の完成度を最大限の底上げ。苦手だったスイッチバックの練習に取り組むと同時に、最大の武器でもある高さを生かした過去最高難易度のルーティン作りも始めた。

1月に行われた五輪前最後の公式戦でこれまでの進化を確かめ、手応えを得てミラノ五輪へ乗り込むはずだった。だが、2大会連続金メダルへ最後の試練なのか、平野に悪夢が襲った。それは一体…。