京都市の松井孝治市長は２９日の定例記者会見で、民泊の規制を強化する方針を表明した。

立地や営業日数を制限し、２０２６年度中に、民泊の営業に関連する条例改正を目指す。

市によると、住宅宿泊事業法（民泊新法）に基づく届け出は１０８８件（昨年１２月現在）。一方、騒音やごみの出し方を巡る通報が昨年４〜１２月、２６４件に上るなどトラブルが相次ぎ、市民から規制強化を求める声が上がっていた。

こうした状況を受け、２月から宿泊実績の定期報告を怠った場合に過料の適用や廃止命令を出せるよう、行政処分を強化。４月以降は有識者会議や庁内の対策チームで、立地規制や営業日数の制限を厳格化することを検討し、２６年度中の条例改正を目指す。

松井市長は「民泊を京都から締め出すわけではないが、地域との信頼関係がないと持続しない。観光と市民生活を両立させるため、出来ることから前に進めていく」と述べた。

民泊の規制強化を巡っては、マンション居室や戸建て住宅で宿泊営業が可能となる「特区民泊」の新規受け付けが、大阪市で、今年５月で終了することが決まっている。