¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂ¼¾å½¡Î´²ÃÆþ¤Î£×¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÄãÉ¾²Á¡Ö²¿¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¤«¡× ÆüËÜ£³Áª¼ê¤ËÌÀ°Å
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤«¡££Í£Ì£Â¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬£²·î¤ËÇ÷¤ê¡¢º£µ¨¤ÎÀïÎÏ¤òÀê¤¦¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ÏÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤ËÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È£²Ç¯Áí³Û£³£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£³²¯±ß¡Ë¡¢º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È£³Ç¯Áí³Û£µ£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¸£µ²¯±ß¡Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì·ÀÌó¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤Ç¤Ï£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¡¢ÉÒÏÓµ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤é¤¬º£¥ª¥Õ¤ÎÁ´£³£°µåÃÄ¤ÎÊä¶¯¾õ¶·¤ò¡Ö£Á¡×¤«¤é¡Ö£Æ¡×¤ÇÆÈ¼«É¾²Á¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÂ¼¾å¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö£Ã¡Ý¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡Ë¡×¤ÈÄã¤¯°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²¿¤·¤íºòµ¨¤Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥·¡¼¥º¥ó£±£°£°ÇÔ°Ê¾å¤òµÊ¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¼¾å¤¬ÀïÎó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤âÄìÊÕ¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£Ç¯¡¢¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£ÎáÏÂ½é¤Î£³´§²¦¡¢ÆüËÜºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤ò»ý¤ÄÂ¼¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¤Þ¤È¤â¤ËÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£Í£°ìµó¤²¤é¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÂ¼¾å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÂçË¤¡¦Â¼¾å½¡Î´¤«¤é²¿¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£°æ¤Î¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï¡Ö£Â¡Ý¡×¤Ç¡Öº¸ÏÓ¤Î¥Õ¥é¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤ÈÆüËÜ¤Î±¦ÏÓ¡¦º£°æÃ£Ìé¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤«¤é¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤Êä¶¯¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ð¥í¡¼¥º¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¬ËÜ¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡Ö£Á¡×¤À¡£¥·¡¼¥¹¤ä¥Ý¥ó¥»¤é¼ÂÀÓ¤¢¤ëÅê¼ê¤òÁê¼¡¤¤¤Ç³ÍÆÀ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ö£²£°£²£¶Ç¯°Ê¹ß¤â¶¯ÎÏ¤ÊÀèÈ¯¿Ø¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î³ÍÆÀ¥³¥¹¥È¤âË¡³°¤Ê³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¡Ö£Ã¡Ý¡×¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ëÂ¼¾å¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¡Ö£Â¡Ý¡×¤Îº£°æ¡¢¡Ö£Á¡×¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿²¬ËÜ¤Î´Ö¤ÇÌÀ°Å¤ÏÊ¬¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â²¼ÇÏÉ¾¡£¤É¤ó¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤òÁ÷¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£