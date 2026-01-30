¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡¢»³ËÜÂçÅÍ¤Ï¡Ö°ìÈÖ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÈÉ¾²Á¤â¡Ö¤â¤¦¾¯¤·³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÃíÊ¸
¡¡26Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢»³ËÜÂçÅÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï°ìÈÖ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ê£±È¯¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ï¡ËÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£³°¹ñ¿Í¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ÈµîÇ¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³°¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à¥Á¡¼¥àÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¤Î11ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¹µ÷Î¥Ë¤¸õÊä¡£º£µ¨¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù