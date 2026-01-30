【しまむらのモノトーン】がセンス良い！ マニアべた褒め♡「高見えニット」

落ち着いた雰囲気の色味で、洗練されたコーデに導いてくれる「モノトーンカラー」のアイテム。モードやシックなど、大人のスタイリングには欠かせない存在です。そこで今回は、まだまだ活躍しそうなモノトーンの「ニットトップス」を【しまむら】からピックアップ。高見えしそうなデザインや素材感で、しまむらマニアも絶賛するほど！ そんなアイテムの魅力を、着こなしアイデアとともにレポートします。

ケーブル編み × 配色ステッチの主役級セーター

【しまむら】「ステッチケーブルCNPO」\2,420（税込）

ブルーとパープルの配色ステッチが印象的なセーター。立体的なケーブル編みや袖口の配色切り替えなど、高見えするディテールがギュッと詰まった一枚です。しまむら好きのママインフルエンサー@marino12131さんは、「毛玉も出来づらくてシルエットも最高」と大満足の様子。

ふわふわ素材で季節感をオン！

【しまむら】「YUMシャギーCD」\1,969（税込）

@marino12131さんが「まるでファー」と紹介しているのが、このシャギーニットカーディガン。ふんわりとした手触りの良さそうな素材が、プチプラとは思えない高級感を醸し出します。ダークトーンのグレーで、甘さ控えめに着られるのも大人には嬉しいポイント。ヒップまで覆うゆったりめの丈感で、体型カバーも叶うかも。シンプルなワンツーにプラスワンすれば、一気に着映え感がアップしそうです。

